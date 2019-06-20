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Президент оголосив конкурс на вакансію керівника ДУС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами, повідомляє УНН.

Президент оголосив конкурс на вакансію керівника ДУС

“Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України „Про державну службу“:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами.
2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами”, — йдеться у розпорядженні.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Додатком до розпорядження передбачається посадовий оклад у розмірі 30 000 гривень, а також доплати та надбавки.
Кандидат повинен відповідати ряду вимог, зокрема, мати ступінь вищої освіти — не нижче магістра; вільно володіти державною мовою; володіння іноземною мовою, яка є однією з мовою офіційних мов Ради Європи; загальний стаж роботи — не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об’єктами державної власності, управління публічними фінансами — не менше трьох років, а також знати законодавство та ін.

Документи від кандидатів приймаються до 18 години 3 липня 2019 року.

5 липня буде проведене тестування на володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.
Додамо, що на сьогоднішній день ДУС очолює Т.в.о. Керівника Державного управління справами Сергій Борзов

До того ДУС очолював Іван Куцик, якого Президент звільнив з посади 11 червня 2019 року.

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