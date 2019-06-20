Президент объявил конкурс на вакансию руководителя ГУД
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Руководителя Государственного управления делами, сообщает УНН.
"Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Руководителя Государственного управления делами
Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе":
1. Объявить конкурс на занятие вакантной должности Руководителя Государственного управления делами.
2. Утвердить Условия проведения конкурса на занятие вакантной должности Руководителя Государственного управления делами ", - говорится в распоряжении.
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Приложением к распоряжению предполагается должностной оклад в размере 30 000 гривен, а также доплаты и надбавки.
Кандидат должен соответствовать ряду требований, в частности, иметь степень высшего образования - не ниже магистра; свободно владеть государственным языком; владеть иностранным языком, который является одним из языков официальных языков Совета Европы; общий стаж работы - не менее семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах управления объектами государственной собственности, управление публичными финансами - не менее трех лет, а также знать законодательство и др.
Документы от кандидатов принимаются до 18 часов 3 июля 2019 года.
5 июля будет проведено тестирование на владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы.
Добавим, что на сегодняшний день ГУД возглавляет Врио Руководителя Государственного управления делами Сергей Борзов
К тому ГУД возглавлял Иван Куцик, которого Президент освободил от должности 11 июня 2019.