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13:08 • 6256 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 28595 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 44950 просмотра

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Зеленский сменил начальника департамента военной контрразведки

Зеленский сменил начальника департамента военной контрразведки

Киев • УНН

 • 328073 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ Об уходе Сергея Левченко с должности начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент Украины вчера, 13 июля, подписал указ, которым он уволил Сергея Левченко с должности начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Теперь эту должность занимает Александра Дубровина.

Добавим

Левченко был назначен на должность начальника Департамента военной контрразведки СБУ 13 ноября 2020 года.

Напомним

Владимир Зеленский анонсировал обращение к участникам форума в Гааге, посвященный привлечению к ответственности россиян за их военные преступления в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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