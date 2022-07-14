Зеленський змінив начальника департаменту військової контррозвідки

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Президент України учора, 13 липня, підписав указ, яким він звільнив Сергія Левченка з посади начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Тепер цю посаду обіймає Олександра Дубровіна.

Додамо

Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ 13 листопада 2020 року.

Нагадаємо

Володимир Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності росіян за їхні воєнні злочини в Україні.