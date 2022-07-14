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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42663 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 89979 перегляди

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Зеленський змінив начальника департаменту військової контррозвідки

Зеленський змінив начальника департаменту військової контррозвідки

Київ • УНН

 • 328074 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Володимир Зеленський підписав відповідний указ Про звільнення Сергія Левченка з посади начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Про це інформує УНН.

Деталі

Президент України учора, 13 липня, підписав указ, яким він звільнив Сергія Левченка з посади начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Тепер цю посаду обіймає Олександра Дубровіна.

Додамо

Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ 13 листопада 2020 року.

Нагадаємо

Володимир Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності росіян за їхні воєнні злочини в Україні.

Українські Національні Новини

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