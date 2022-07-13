Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення до українського народу, Володимир Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності росіян за їхні воєнні злочини в Україні. Про це інформує УНН.
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"Готуюся звернутись до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців", - сказав Президент.
Зеленський підкреслив, що влада скоординує зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки.
"Трибунал буде", - додав Глава держави.
Нагадаємо
Зеленський виступив на конференції «Азійське лідерство» в Сеулі.