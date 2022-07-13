КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення до українського народу, Володимир Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності росіян за їхні воєнні злочини в Україні. Про це інформує УНН.