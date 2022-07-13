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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі

Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі

Київ • УНН

 • 90557 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення до українського народу, Володимир Зеленський анонсував звернення до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності росіян за їхні воєнні злочини в Україні. Про це інформує УНН.

Цитата

"Готуюся звернутись до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців", - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що влада скоординує зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки.

"Трибунал буде", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Зеленський виступив на конференції «Азійське лідерство» в Сеулі.

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