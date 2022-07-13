Зеленський виступив на конференції «Азійське лідерство» в Сеулі

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"Взяв участь у роботі конференції «Азійське лідерство», яка щороку відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея. Це один із тих майданчиків, який привертає увагу всього регіону. І для України важливо, щоб наші інтереси й цінності звучали та сприймалися в усіх частинах світу, тим більше в країнах – лідерах Азії. Я подякував за підтримку й закликав до більш активного протистояння російській тактиці терору", - сказав Президент.

До того ж Зеленський додав, що сьогодні представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР.

"Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує", - підкреслив Глава держави.

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