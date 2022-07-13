Зеленский выступил на конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле

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"Принял участие в работе конференции «Азиатское лидерство», которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Республики Корея. Это одна из тех площадок, которые привлекают внимание всего региона. И для Украины важно, чтобы наши интересы и ценности звучали и воспринимались во всех частях света, тем более в странах – лидерах Азии. Я поблагодарил за поддержку и призвал к более активному противостоянию российской тактике террора", - сказал Президент.

К тому же Зеленский добавил, что сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР.

"Конечно, будем реагировать очень жестко на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

Зеленский назначил нового председателя Черновицкой ОГА.