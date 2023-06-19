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Зеленский созвонился с премьером Британии: обсудили оборонные потребности Украины и ожидания от саммита НАТО

Киев • УНН

 • 869320 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которых стороны обсудили оборонные потребности Украины и ожидания от саммита НАТО в частности, пишет УНН.

Зеленский созвонился с премьером Британии: обсудили оборонные потребности Украины и ожидания от саммита НАТО

Цитата

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили оборонные потребности Украины и наше дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию", - написал Зеленский в Twitter.

Детали

По словам Президента, с Сунаком скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. "Украине важно получить конкретные перспективы членства", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, обсудили шаги по реализации "формулы мира" и подготовки гарантий безопасности для Украины.

"Подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на россию, в том числе и из-за наращивания российского производства ракет из западных компонентов", - указал Глава государства.

Напомним

В мае премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

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