Британський прем'єр Сунак показав фото зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував у Twitter фото, де зустрічає Президента України Володимира Зеленського, який сьогодні перебуває з візитом у Лондоні, пише УНН.
Цитата
"З поверненням, Володимир Зеленський", - підписав фото Сунак.
Welcome back, @ZelenskyyUa pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Лондоні, анонсував зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії.
Візитом до Лондона Глава держави продовжив європейське турне, після візитів на вихідних до Рима, Берліна та Парижа.