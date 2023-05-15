Британский премьер Сунак показал фото встречи с Зеленским

Цитата

"С возвращением, Владимир Зеленский", - подписал фото Сунак.

Welcome back, @ZelenskyyUa pic.twitter.com/ph57ZoUHpC

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Лондоне, анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании.

Визитом в Лондон Глава государства продолжил европейское турне, после визитов на выходных в Рим, Берлин и Париж.