Британский премьер Сунак показал фото встречи с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter фото, где встречает Президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня находится с визитом в Лондоне, пишет УНН.
Цитата
"С возвращением, Владимир Зеленский", - подписал фото Сунак.
Welcome back, @ZelenskyyUa pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Риши Сунак (@RishiSunak) 15 мая 2023 года
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Лондоне, анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании.
Визитом в Лондон Глава государства продолжил европейское турне, после визитов на выходных в Рим, Берлин и Париж.