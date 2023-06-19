Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: обговорили оборонні потреби України і очікування від саміту НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок повідомив, що провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час яких сторони обговорили оборонні потреби України і очікування від саміту НАТО зокрема, пише УНН.
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"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили оборонні потреби України та нашу подальшу співпрацю задля розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї", - написав Зеленський у Twitter.
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Зі слів Президента, з Сунаком скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. "Україні важливо отримати конкретні перспективи членства", - наголосив Зеленський.
Також, за його словами, обговорили кроки з реалізації "формули миру" та підготовки гарантій безпеки для України.
"Наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на росію, зокрема й через нарощування російського виробництва ракет із західних компонентів", - вказав Глава держави.
Нагадаємо
У травні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.