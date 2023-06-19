Зеленский собрал Ставку: в фокусе внимания - фронт и бригады наступления
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники сосредоточились на вопросах фронта и бригад наступления, пишет УНН.
Цитата
"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления. Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов: оперативная обстановка, обеспечение боеприпасами, прогноз действий противника на ближайшее время", - написал Зеленский в Telegram.
Детали
По словам Президента, министр внутренних дел Игорь Клименко также отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.
Напомним
Во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях, по данным Минобороны, освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.