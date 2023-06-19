Зеленский собрал Ставку: в фокусе внимания - фронт и бригады наступления

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"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления. Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов: оперативная обстановка, обеспечение боеприпасами, прогноз действий противника на ближайшее время", - написал Зеленский в Telegram.

Детали

По словам Президента, министр внутренних дел Игорь Клименко также отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Напомним

Во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях, по данным Минобороны, освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.