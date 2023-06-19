Зеленський зібрав Ставку: у фокусі уваги - фронт та бригади наступу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники зосередилися на питаннях фронту та бригад наступу, пише УНН.
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"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", - написав Зеленський у Telegram.
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Зі слів Президента, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.
Нагадаємо
Під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках, за даними Міноборони, звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.