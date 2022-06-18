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Зеленский собрал совещание в Одессе: говорили об организации коридоров для вывоза зерна

Зеленский собрал совещание в Одессе: говорили об организации коридоров для вывоза зерна

Киев • УНН

 • 152631 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе. Как сообщили в ОП, среди прочего говорилось и о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесщины, передает УНН.

Детали

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал участников совещания о мероприятиях по обороне региона.

Цитата

"... говорилось о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесщины. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира", - сообщает ОП.

Добавим

Участники встречи обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техники.

Также говорилось о социальном обеспечении внутри перемещенных лиц, проживающих в Одесской области.

На совещании заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Кроме того, были обсуждены вопросы работы промышленных предприятий области во время российской агрессии.

Участники совещания заслушали информацию командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы относительно ситуации в акватории Черного моря и обеспечения подразделений ВМС.

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Напомним

Из-за войны Украина не может использовать глубоководный порт в Одессе для экспорта, что привело к скачку мировых цен на продовольствие и предупреждениям ООН о голоде в бедных странах. В свою очередь, россия отрицает причастность к этой проблеме. ООН пытается договориться о возобновлении морского экспорта Украины в обмен на содействие экспорту продовольствия и удобрений из россии, но для этого понадобится зеленый свет москвы.

Тем временем суда под российским флагом перевозят зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, в Сирию.

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