Макрон заявив, що домовитися з путіним щодо вивезення зерна з порту Одеси малоймовірно

Цитата

"Ми повинні поговорити з росією про продовольчу безпеку, і це (обговорення - ред.) можна виправдати, зв'язавшись напряму з Генеральним секретарем ООН, щоб вивезти зерно з Одеси", - сказав Макрон.

"Але я не дуже вірю в цей шлях, тому що вже мав розмову кілька тижнів тому з президентом путіним, і він не хотів приймати резолюцію ООН на цю тему", - додав він.

Деталі

Після візиту до Києва Макрон повідомив, що розглядаються варіанти оновлення залізничного маршруту від Одеси до річки Дунай у Румунії, щоб налагодити експорт українського зерна.

"Ми перебуваємо в процесі створення свого роду пункту з’єднання, звідки ми могли б експортувати це зерно набагато сильніше та більш масово, ніж робимо сьогодні", - сказав президент Франції.

За словами джерел Reuters, завдяки цій ініціативі зерно зрештою перемістять до чорноморського порту Констанца, звідки потім його можна буде експортувати на більших суднах.

Нагадаємо

Через війну Україна не може використовувати глибоководний порт в Одесі для експорту, що призвело до стрибка світових цін на продовольство та попереджень ООН щодо голоду в бідних країнах. Своєю чергою, росія заперечує причетність до цієї проблеми. ООН намагається домовитися про відновлення морського експорту України в обмін на сприяння експорту продовольства та добрив з росії, але для цього знадобиться зелене світло москви.

Тим часом судна під російським прапором перевозять зерно, зібране в Україні минулого сезону, до Сирії.