Макрон заявил, что договориться с путиным по вывозу зерна из порта Одессы маловероятно

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что в настоящее время возможность договориться с россией о вывозе зерна из украинского порта в Одессе маловероятна, в то время как альтернативным вариантом является восстановление железнодорожных маршрутов от Одессы до Дуная в Румынии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.