Судна під російським прапором перевозять українське зерно до Сирії - Maxar Technologies
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Судна під російським прапором перевозять зерно, зібране в Україні минулого сезону, і доставляють його до Сирії, повідомила у четвер (16 червня) американська компанія супутникових знімків Maxar Technologies, передає УНН.
Деталі
На зображеннях Maxar видно, як два суховантажі під російським прапором пришвартувалися в окупованому порту Севастополя у травні і завантажуються зерном, повідомила компанія.
Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.
Компанія заявила, що на іншому червневому знімку також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.
Контекст
Війна загрожує викликати гостру нестачу продовольства, оскільки на росію та Україну припадає близько 29% світового експорту пшениці.
Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, і західні країни звинуватили росію в тому, що вона створила ризик глобального голоду, заблокувавши українські порти на Чорному морі.
Додамо
8 червня заступник голови Спілки сільгоспвиробників України заявив, що росія вкрала з окупованої території близько 600 тисяч тонн зерна та частину його експортувала.