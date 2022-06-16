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Суда под российским флагом перевозят украинское зерно в Сирию - Maxar Technologies

Суда под российским флагом перевозят украинское зерно в Сирию - Maxar Technologies

Киев • УНН

 • 186083 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Суда под российским флагом перевозят зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляют его в Сирию, сообщила в четверг (16 июня) американская компания спутниковых снимков Maxar Technologies, передает УНН.

Детали

На изображениях Maxar видно, как два сухогруза под российским флагом пришвартовались в оккупированном порту Севастополя в мае и загружаются зерном, сообщила компания.

Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, пришвартованных в Сирии, с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

Компания заявила, что на другом июньском снимке также видно другое судно, которое загружается зерном в Севастополе.

Контекст

Война грозит вызвать острую нехватку продовольствия, поскольку на россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, и западные страны обвинили россию в том, что она создала риск глобального голода, заблокировав украинские порты в Черном море.

Добавим

8 июня заместитель председателя Союза сельхозпроизводителей Украины заявил, что россия украла с оккупированной территории около 600 тысяч тонн зерна и часть его экспортировала.

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