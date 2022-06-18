Зеленський зібрав нараду в Одесі: говорили про організацію коридорів для вивезення зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Як повідомилив ОП, серед іншого йшлося і про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини, передає УНН.
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У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону.
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"... ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу", - повідомляє ОП.
Додамо
Учасники зустрічі обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.
Також ішлося про соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Одещині.
На нараді заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.
Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії.
Учасники наради заслухали інформацію командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.
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Нагадаємо
Через війну Україна не може використовувати глибоководний порт в Одесі для експорту, що призвело до стрибка світових цін на продовольство та попереджень ООН щодо голоду в бідних країнах. Своєю чергою, росія заперечує причетність до цієї проблеми. ООН намагається домовитися про відновлення морського експорту України в обмін на сприяння експорту продовольства та добрив з росії, але для цього знадобиться зелене світло москви.
Тим часом судна під російським прапором перевозять зерно, зібране в Україні минулого сезону, до Сирії.