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Зеленский заявил, что закончить войну можно посредством прямого диалога с Путиным на основе взаимного компромисса

Зеленский заявил, что закончить войну можно посредством прямого диалога с Путиным на основе взаимного компромисса

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о завершении войны которую начала Россия, можно решить только посредством прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на основе взаимного компромисса, который не должен быть предательством по отношению к Украине. Об этом он сказал в интервью Bild, передает УНН.

На вопрос, что он скажет на требование принять "независимость" Донбасса и признать, что Крым отходит к России, чем он готов пожертвовать ради мира, Зеленский ответил: "Вопрос здесь не в том, что я могу дать. В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги.

Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами".

Детали

Зеленский отметил, что только так можно выйти из этой ситуации.

"Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский ранее заявлял, что готов разговаривать с президентом Владимиром Путиным о любых вопросах, которые беспокоят российские власти, в частности о Донбассе и русском языке.

Также он призвал президента России сесть за стол переговоров, только без расстояния на 30 метров.

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