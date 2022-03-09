Зеленский заявил, что закончить войну можно посредством прямого диалога с Путиным на основе взаимного компромисса

На вопрос, что он скажет на требование принять "независимость" Донбасса и признать, что Крым отходит к России, чем он готов пожертвовать ради мира, Зеленский ответил: "Вопрос здесь не в том, что я могу дать. В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги.

Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами".

Детали

Зеленский отметил, что только так можно выйти из этой ситуации.

"Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский ранее заявлял, что готов разговаривать с президентом Владимиром Путиным о любых вопросах, которые беспокоят российские власти, в частности о Донбассе и русском языке.

Также он призвал президента России сесть за стол переговоров, только без расстояния на 30 метров.