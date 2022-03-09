Зеленський заявив, що закінчити війну можна за допомогою прямого діалогу з Путіним на основі взаємного компромісу

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 8766 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 27355 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 37091 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 75787 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 138711 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161079 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209137 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199463 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186577 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157687 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 64541 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 68251 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 61585 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 64711 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 62293 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 48793 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 35409 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 221127 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 345568 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 602892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 67085 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 107148 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 133825 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 155901 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 168854 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Зеленський заявив, що закінчити війну можна за допомогою прямого діалогу з Путіним на основі взаємного компромісу

Зеленський заявив, що закінчити війну можна за допомогою прямого діалогу з Путіним на основі взаємного компромісу

Київ • УНН

 • 246929 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про завершення війни яку розпочала Росія, можна вирішити тільки за допомогою прямого діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним на основі взаємного компромісу, який не повинен бути зрадою по відношенню до України. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, передає УНН.

На питання, що він скажете на вимогу прийняти "незалежності" Донбасу і визнати, що Крим відходить до Росії, чим він готовий пожертвувати заради миру, Зеленський відповів: "Питання тут не в тому, що я можу дати. У кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки.

Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж повинна бути готова йти на компроміси, тому вони і називаються компромісами".

Деталі

Зеленський зазначив, що тільки так можна вийти з цієї ситуації.

"Ми поки не можемо говорити про деталі. У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський раніше заявляв, що готовий розмовляти з президентом Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу, зокрема про Донбас і російську мову.

Також він закликав президента Росії сісти за стіл переговорів, тільки без відстані на 30 метрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07