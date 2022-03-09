Зеленський заявив, що закінчити війну можна за допомогою прямого діалогу з Путіним на основі взаємного компромісу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про завершення війни яку розпочала Росія, можна вирішити тільки за допомогою прямого діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним на основі взаємного компромісу, який не повинен бути зрадою по відношенню до України. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, передає УНН.
На питання, що він скажете на вимогу прийняти "незалежності" Донбасу і визнати, що Крим відходить до Росії, чим він готовий пожертвувати заради миру, Зеленський відповів: "Питання тут не в тому, що я можу дати. У кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки.
Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж повинна бути готова йти на компроміси, тому вони і називаються компромісами".
Деталі
Зеленський зазначив, що тільки так можна вийти з цієї ситуації.
"Ми поки не можемо говорити про деталі. У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський раніше заявляв, що готовий розмовляти з президентом Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу, зокрема про Донбас і російську мову.
Також він закликав президента Росії сісти за стіл переговорів, тільки без відстані на 30 метрів.