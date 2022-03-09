Зеленський заявив, що закінчити війну можна за допомогою прямого діалогу з Путіним на основі взаємного компромісу

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про завершення війни яку розпочала Росія, можна вирішити тільки за допомогою прямого діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним на основі взаємного компромісу, який не повинен бути зрадою по відношенню до України. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, передає УНН.