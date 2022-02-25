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15 марта, 19:03 • 100460 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129304 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116200 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110344 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100934 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97705 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85272 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что в Киев зашли “диверсионные группы врага”

Зеленский заявил, что в Киев зашли “диверсионные группы врага”

Киев • УНН

 • 586254 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киев зашли “диверсионные группы врага”, заявил президент Украины Владимир Зеленский, он отметил, что киевлянам следует быть бдительными, информирует УНН.

Цитата

“Имеем информацию о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага, поэтому я очень прошу киевлян быть внимательными. Придерживайтесь правил комендантского часа”, — заявил Зеленский в своем видеообращении в ночь на 25 февраля.

Добавим

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один, а его семью как цель номер два.

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