Зеленский заявил, что в Киев зашли “диверсионные группы врага”
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киев зашли “диверсионные группы врага”, заявил президент Украины Владимир Зеленский, он отметил, что киевлянам следует быть бдительными, информирует УНН.
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“Имеем информацию о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага, поэтому я очень прошу киевлян быть внимательными. Придерживайтесь правил комендантского часа”, — заявил Зеленский в своем видеообращении в ночь на 25 февраля.
Добавим
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один, а его семью как цель номер два.