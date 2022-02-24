Ворог позначив мене як ціль номер один — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один, а його сім'ю як ціль номер два. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення президента.
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“Я залишаюся в столиці. Моя сім’я також залишається в Україні. Мої діти також в Україні. За інформацією, що є у нас, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою сім’ю як ціль номер два. Вони хочуть знищити країну політично, знищивши главу держави”, — заявив Зеленський.
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Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.