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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Вторгнення РФ: Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Вторгнення РФ: Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Київ • УНН

 • 415189 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення загальної мобілізації населення. Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента, передає УНН.

Цитата

“У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань постановляю оголосити та провести загальну мобілізацію”, - йдеться в повідомленні.

Документом передбачається:

Проведення мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб усіх верств української армії здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Генеральному штабу Збройних Сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

Службі безпеки України здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуггя громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України. Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

3) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг українській армії відповідно до мобілізаційних планів.

Також Зеленський наказав головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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