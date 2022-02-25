Зеленський заявив, що у Київ зайшли “диверсійні групи ворога”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. До Києва зайшли “диверсійні групи ворога”, заявив президент України Володимир Зеленський, він зазначив, що киянам слід бути пильними, інформує УНН.
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“Маємо інформацію про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян бути уважними. Дотримуйтеся правил комендантської години”, — заявив Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на 25 лютого.
Додамо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один, а його сім’ю як ціль номер два.