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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 30703 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський заявив, що у Київ зайшли “диверсійні групи ворога”

Зеленський заявив, що у Київ зайшли “диверсійні групи ворога”

Київ • УНН

 • 586262 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. До Києва зайшли “диверсійні групи ворога”, заявив президент України Володимир Зеленський, він зазначив, що киянам слід бути пильними, інформує УНН.

Цитата

“Маємо інформацію про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян бути уважними. Дотримуйтеся правил комендантської години”, — заявив Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на 25 лютого.

Додамо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один, а його сім’ю як ціль номер два.

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