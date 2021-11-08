Зеленский завтра не будет писать диктант единства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский завтра не будет писать радиодиктант национального единства. Как сообщили УНН в офисе Президента, у главы государства на утро запланированы другие мероприятия.
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"У Президента завтра утром другие мероприятия", - сообщили в ОП.
О каких мероприятиях речь - в Офисе не уточнили.
Добавим
В Украине 21-й радиодиктант национального единства состоится 9-го ноября. Он начнется в 10:30. Время для отправки готового текста — астрономические сутки.
Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.
Роботы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября).
Также работу можно отправить на электронную почту:[email protected]. После обнародования диктанта электронные письма не будут принимать.
Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайтеukr.radio9 ноября.
Все работы проверит специальная профессиональная комиссия. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.
Автор текста нынешнего радиодиктанта — украинский писатель Юрий Андрухович. Именно он и будет его читать.
Всеукраинский флешмоб будут транслировать на общенациональном телеканале UA: ПЕРШИЙ, ютуб-канале UA: ПЕРШИЙ и на Facebook-страницах Общественное вещание и UA: ПЕРШИЙ.