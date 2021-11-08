Зеленський завтра не буде писати диктант єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський завтра не буде писати радіодиктант національної єдності. Як повідомили УНН в Офісі Президента, у Глави держави на ранок заплановані інші заходи.
Цитата
"У Президента завтра вранці інші заходи", - повідомили в ОП.
Про які заходи мова - в Офісі не уточнили.
Додамо
В Україні 21-й радіодиктант національної єдності відбудеться 9-го листопада. Він розпочнеться о 10:30. Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба.
Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада).
Також роботу можна надіслати на електронну пошту: [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
Усі роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.
Автор тексту цьогорічного радіодиктанту — український письменник Юрій Андрухович. Саме він і буде його читати.
Всеукраїнський флешмоб транслюватимуть на загальнонаціональному телеканалі UA: ПЕРШИЙ, ютуб-каналі UA: ПЕРШИЙ та на Facebook-сторінках Суспільне мовлення та UA: ПЕРШИЙ.