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Зеленский утвердил Нацстратегию по содействию развитию гражданского общества в Украине

Зеленский утвердил Нацстратегию по содействию развитию гражданского общества в Украине

Киев  •  УНН

 • 17544 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию по содействию развитию гражданского общества. Об этом говорится в указе президента №487 / 2021, передает УНН.

Цитата

В документе отмечается, что Нацстратегия утверждена “с целью создания благоприятных условий для развития в обществе гражданской инициативы и самоорганизации, формирования и деятельности институтов гражданского общества, налаживание партнерского взаимодействия между ними и органами государственной власти, органами местного самоуправления”.

Детали

Согласно указу, Зеленский постановил:

Утвердить Национальную стратегию содействия развитию гражданского общества в Украине на 2021 — 2026 годы (далее — Стратегия). На сайте офиса президента также добавляется сама Стратегия.

Он также постановил Кабинету Министров Украины обеспечить при участии институтов гражданского общества:

  • разработка и утверждение трехлетних планов мероприятий по реализации Стратегии;
  • подготовку и обнародование ежеквартальных и ежегодных отчетов о выполнении планов мероприятий по реализации Стратегии;

В частности, правительство должно проработать вопрос о создании эффективных механизмов финансовой поддержки реализации Стратегии

Кабмину также поручено определить механизмы для надлежащей координации и мониторинга реализации Стратегии, в частности изучить возможность создания координационного органа с привлечением в его состав на паритетных началах представителей органов исполнительной власти и институтов гражданского общества, международных организаций, научных учреждений, экспертов.

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Для областных и Киевской городской государственной администрации Зеленский постановил:

1) активизировать работу по созданию благоприятных условий для развития гражданского общества на региональном и местном уровнях;

2) обеспечить надлежащую работу региональных координационных советов по вопросам содействия развитию гражданского общества с привлечением в их состав представителей соответствующих местных государственных администраций, органов местного самоуправления, территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также на паритетных началах — представителей институтов гражданского общества, международных организаций, научных учреждений, экспертов;

3) в трехмесячный срок разработать с участием представителей региональных координационных советов содействия развитию гражданского общества, институтов гражданского общества, международных организаций, научных учреждений, экспертов, органов местного самоуправления, территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти региональные целевые программы содействия развитию гражданского общества, принять меры для их утверждения в установленном порядке и обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий по их реализации.

Подписанием этого указа президент также признал утратившими силу:

  • Указ Президента Украины от 26 февраля 2016 № 68 “О содействии развитию гражданского общества в Украине”;
  • Указ Президента Украины от 4 ноября 2016 № 487 “Вопросы Координационного совета содействия развитию гражданского общества”;
  • Указ Президента Украины от 27 июня 2018 № 190 “Об изменениях в составе Координационного совета содействия развитию гражданского общества”.

“Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — резюмируется в документе.

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