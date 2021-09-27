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В Україні затвердили національну систему стійкості: що треба знати

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про запровадження національної системи стійкості". Відповідний указ №479/2021 опублікований на сайті глави держави 27 вересня, передає УНН.

Цитата

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про запровадження національної системи стійкості”, - йдеться в тексті документу.

Деталі

Документом також затверджується Концепція забезпечення національної системи стійкості. Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

РНБО рекомендує Кабінету Міністрів затвердити у тримісячний строк план заходів з реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості, а також сформувати механізм забезпечення національної системи стійкості та утворити відповідний урядовий координаційний орган; вирішити питання щодо створення державної установи “Центр передового досвіду у сфері забезпечення національної стійкості” для інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування національної системи стійкості.

Додамо

Концепція забезпечення національної системи стійкості (далі — Концепція) визначає мету, основні принципи, напрями, механізми і строки запровадження та функціонування національної системи стійкості, спрямованої на забезпечення здатності держави і суспільства своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти вразливості та оцінювати ризики національній безпеці, запобігати або мінімізувати їх негативні впливи, ефективно реагувати та швидко і повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних та кризових ситуацій усіх видів, включаючи загрози гібридного типу, але не обмежуючись ними.

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2021 — 2025 років.

За строками реалізації завдання поділяються на короткострокові (першочергові) (до 2-х років) та середньострокові (3 — 5 років).

Реалізація Концепції сприятиме:

впровадженню національної системи стійкості;

запровадженню ризикоорієнтованого підходу в системі стратегічного аналізу і планування;

забезпеченню належного рівня готовності держави і суспільства до реагування на загрози національній безпеці, надзвичайні та кризові ситуації різного походження на будь-яких етапах;

налагодженню ефективної взаємодії між усіма суб’єктами забезпечення національної стійкості;

підвищенню ефективності кризового менеджменту держави;

зниженню людських, матеріальних і фінансових втрат внаслідок виникнення загроз, настання кризових ситуацій усіх видів;

консолідації суспільства, підвищенню рівня довіри до влади;

укріпленню потенціалу територіальних громад, розвитку місцевого самоврядування у контексті запобігання і протидії загрозам, надзвичайним та кризовим ситуаціям;

економії ресурсів завдяки їх ефективному використанню;

розвитку міжнародного співробітництва та обміну досвідом у сфері розбудови національної системи стійкості та інтеграції України до системи євроатлантичної безпеки.

Нагадаємо

17 вересня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року та затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.

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