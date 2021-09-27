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В Украине утвердили национальную систему устойчивости: что нужно знать

Киев  •  УНН

 • 26447 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О введении национальной системы устойчивости". Соответствующий указ №479 / 2021 опубликован на сайте главы государства 27 сентября, передает УНН.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 “О введении национальной системы устойчивости”, — говорится в тексте документа.

Детали

Документом также утверждается Концепция обеспечения национальной системы устойчивости. Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО рекомендует Кабинету Министров утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по реализации Концепции обеспечения национальной системы устойчивости, а также сформировать механизм обеспечения национальной системы устойчивости и создать соответствующий правительственный координационный орган; решить вопрос о создании государственного учреждения “Центр передового опыта в сфере обеспечения национальной устойчивости” для информационно-аналитического обеспечения функционирования национальной системы устойчивости.

Добавим

Концепция обеспечения национальной системы устойчивости (далее — Концепция) определяет цели, основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости, направленной на обеспечение способности государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угроз или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов, включая угрозы гибридного типа, но не ограничиваясь ими.

Концепцию предполагается реализовать в течение 2021 — 2025 годов.

По срокам реализации задачи делятся на краткосрочные (первоочередные) (до 2-х лет) и среднесрочные (3 — 5 лет).

Реализация Концепции будет способствовать:

внедрению национальной системы устойчивости;

внедрению рискоориентированного подхода в системе стратегического анализа и планирования;

обеспечению надлежащего уровня готовности государства и общества к реагированию на угрозы национальной безопасности, чрезвычайных и кризисных ситуаций различного происхождения на любых этапах;

налаживанию эффективного взаимодействия между всеми субъектами обеспечения национальной устойчивости;

повышению эффективности кризисного менеджмента государства;

снижению человеческих, материальных и финансовых потерь в результате возникновения угроз, наступления кризисных ситуаций всех видов;

консолидации общества, повышению уровня доверия к власти;

укреплению потенциала территориальных общин, развития местного самоуправления в контексте предотвращения и противодействия угрозам, чрезвычайным и кризисным ситуациям;

экономии ресурсов благодаря их эффективному использованию;

развития международного сотрудничества и обмена опытом в сфере развития национальной системы устойчивости и интеграции Украины в систему евроатлантической безопасности.

Напомним

17 сентября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.

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