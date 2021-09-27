Зеленський затвердив Нацстратегію з сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію зі сприяння розвитку громадянського суспільства. Про це йдеться в указі президента №487/2021, передає УНН.
Цитата
В документі зазначається, що нацстратегію затверджено “з метою створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади, органами місцевого самоврядування”.
Деталі
Відповідно до указу, Зеленський постановив:
Затвердити Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 — 2026 роки (далі — Стратегія). На сайті офісу президента також додається сама Стратегія.
Він також постановив Кабінету Міністрів України забезпечити за участю інститутів громадянського суспільства:
-
- розроблення та затвердження трирічних планів заходів з реалізації Стратегії;
-
- підготовку та оприлюднення щоквартальних та щорічних звітів про виконання планів заходів з реалізації Стратегії;
-
Зокрема, уряд має опрацювати питання щодо створення ефективних механізмів фінансової підтримки реалізації Стратегії
Кабміну також поручено визначити механізми для належної координації та моніторингу реалізації Стратегії, зокрема вивчити можливість створення координаційного органу із залученням до його складу на паритетних засадах представників органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, наукових установ, експертів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні затвердили національну систему стійкості: що треба знати
Для обласних та Київської міської державної адміністрації Зеленський постановив:
1) активізувати роботу зі створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства на регіональному та місцевому рівнях;
2) забезпечити належну роботу регіональних координаційних рад з питань сприяння розвитку громадянського суспільства із залученням до їх складу представників відповідних місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також на паритетних засадах — представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, наукових установ, експертів;
3) у тримісячний строк розробити за участю представників регіональних координаційних рад сприяння розвитку громадянського суспільства, інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, наукових установ, експертів, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади регіональні цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства, ужити заходів для їх затвердження в установленому порядку та забезпечити розроблення і затвердження планів заходів з їх реалізації.
Підписанням цього указу президент також визнав такими, що втратили чинність:
-
- Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”;
-
- Указ Президента України від 4 листопада 2016 року № 487 “Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства”;
-
- Указ Президента України від 27 червня 2018 року № 190 “Про зміни у складі Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства”.
-
“Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, — резюмується в документі.