Зеленский пригласил президента ЕБРР в Украину

Так, Зеленский поздравил собеседницу с избранием на должность президента ЕБРР и отметил, что важность сотрудничества с Банком для Украины трудно переоценить - сегодня он является самым институциональным инвестором в стране.

"Насколько мне известно, нынешний портфель проектов банка уже достиг 730 млн евро, а к концу года этот объем может достичь 900 млн евро. Мы очень рады, что особенно во времена мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Банк продолжает активно инвестировать в Украину и оказывать поддержку украинскому бизнесу", - отметил Зеленский.

Также Зеленский рассказал о программе масштабного обновления инфраструктуры "Большая стройка", согласно которой уже в этом году в Украине будет отремонтировано и построено около 4200 км автомобильных дорог государственного значения, а также 2500 км дорог местного значения.

"Активное сотрудничество с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми учреждениями важно для нас с точки зрения привлечения дополнительных кредитных средств для инвестиций в инфраструктуру. И я поздравляю подписанное 18 декабря соглашение с Укравтодором, что позволит уже в следующем году начать работы по капитальному ремонту дорог", - отметил Президент.

Зеленский поздравил Одиль Рено-Бассо с наступающими праздниками и пригласил осуществить визит в Украину.

Напомним, ЕБРР предоставляет Украине 450 млн евро на строительство и ремонт дорог.