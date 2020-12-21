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Зеленський запросив президента ЄБРР в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо - подякував за підписання угоди щодо капітального ремонту доріг в Україні та запросив до Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Зеленський запросив президента ЄБРР в Україну

Так, Зеленський привітав співрозмовницю з обранням на посаду президента ЄБРР і наголосив, що важливість співпраці з Банком для України важко переоцінити — на сьогодні він є найбільшим інституційним інвестором в країні.

“Наскільки мені відомо, цьогорічний портфель проектів банку вже досягнув 730 мільйонів євро, а до завершення року цей обсяг може досягнути 900 мільйонів євро. Ми дуже раді, що особливо в часи світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, Банк продовжує активно інвестувати в Україну та надавати підтримку українському бізнесу”, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський розповів про програму масштабного оновлення інфраструктури “Велике будівництво”, згідно з якою вже цього року в Україні буде відремонтовано та збудовано близько 4200 км автомобільних доріг державного значення, а також 2500 км доріг місцевого значення.

“Активна співпраця з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими установами є важливою для нас з точки зору залучення додаткових кредитних коштів для інвестицій в інфраструктуру. І я вітаю підписану 18 грудня угоду з Укравтодором, що дасть змогу вже наступного року розпочати роботи з капітального ремонту доріг”, — зауважив Президент.

Зеленський Оділь Рено-Бассо з прийдешніми святами та запросив здійснити візит до України.

Нагадаємо, ЄБРР надає Україні 450 млн євро на будівництво і ремонт доріг.

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