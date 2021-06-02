Зеленский пригласил канцлера Австрии в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Республики Австрия Себастианом Курцом, во время которого пригласил австрийского лидера посетить Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Цитата
“Владимир Зеленский пригласил Федерального канцлера Австрии осуществить в ближайшее время официальный визит в Украину”, — говорится в сообщении.
Детали
Во время разговора лидеры Украины и Австрии выразили удовлетворение высокой динамикой двустороннего диалога и результативной сотрудничеством во многих сферах.
Зеленский подробно проинформировал Себастьяна Курца об актуальной ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, прежде всего в контексте недавней эскалации вдоль границ Украины и длительной милитаризации полуострова.
“В этой связи Глава государства отметил важность солидарности международного сообщества с Украиной и поблагодарил Федерального канцлера Австрии за твердую позицию Вены по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства”, говорится в сообщении.
Стороны подробно обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых по результатам официального визита Президента Украины в Республику Австрия в сентябре прошлого года. Было положительно отмечено оживление показателей двустороннего торгово-экономического сотрудничества несмотря на имеющиеся эпидемические ограничения.
Также собеседники обсудили прогресс в реализации ряда инвестиционных проектов в Украине с участием австрийского бизнеса.
Владимир Зеленский и Себастьян Курц обменялись мнениями относительно шагов обоих государств в контексте противодействия распространению COVID-19 и обеспечение прививки граждан качественной вакциной.
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Украина — ЕС
Отдельное внимание стороны уделили приоритетной задачей диалога Украина — ЕС. По словам Главы Украинского государства, мощным стимулом для проведения реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС является признание нашими партнерами европейской перспективы Украины.
Федеральный канцлер Австрийской Республики поддержал евроинтеграционные стремления нашего государства.
Крымская платформа
Президент Украины подробно ознакомил Себастьяна Курца с инициативой “Крымская платформа”, направленной на деоккупации и обеспечения системного мониторинга безопасности и гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму.