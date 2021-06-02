Зеленський запросив канцлера Австрії до України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом, під час якої запросив австрійського лідера відвідати Україну. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
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“Володимир Зеленський запросив Федерального канцлера Австрії здійснити найближчим часом офіційний візит до України”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Під час розмови лідери України та Австрії висловили задоволення високою динамікою двостороннього діалогу та результативною співпрацею в багатьох сферах.
Зеленський детально поінформував Себастіана Курца про актуальну безпекову ситуацію на сході України та в тимчасово окупованому Криму, передусім у контексті нещодавньої ескалації вздовж кордонів України та тривалої мілітаризації півострова.
“У цьому зв’язку Глава держави відзначив важливість солідарності міжнародної спільноти з Україною та подякував Федеральному канцлеру Австрії за тверду позицію Відня щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави”, мовиться у повідомленні.
Сторони детально обговорили перебіг виконання домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту Президента України до Республіки Австрія у вересні минулого року. Було позитивно відзначено пожвавлення показників двосторонньої торговельно-економічної співпраці попри наявні епідемічні обмеження.
Також співрозмовники обговорили прогрес у реалізації низки інвестиційних проектів в Україні за участю австрійського бізнесу.
Володимир Зеленський і Себастіан Курц обмінялися думками щодо кроків обох держав у контексті протидії поширенню COVID-19 та забезпечення щеплення громадян якісною вакциною.
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Україна — ЄС
Окрему увагу сторони приділили пріоритетним завданням діалогу Україна — ЄС. За словами Глави Української держави, потужним стимулом для проведення реформ та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС є визнання нашими партнерами європейської перспективи України.
Федеральний канцлер Республіки Австрія підтримав євроінтеграційні прагнення нашої держави.
Кримська платформа
Президент України докладно ознайомив Себастіана Курца з ініціативою “Кримська платформа”, спрямованою на деокупацію та забезпечення системного моніторингу безпекової та гуманітарної ситуації в окупованому Криму.