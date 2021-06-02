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Зеленський запросив канцлера Австрії до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом, під час якої запросив австрійського лідера відвідати Україну. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зеленський запросив канцлера Австрії до України

Цитата

“Володимир Зеленський запросив Федерального канцлера Австрії здійснити найближчим часом офіційний візит до України”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час розмови лідери України та Австрії висловили задоволення високою динамікою двостороннього діалогу та результативною співпрацею в багатьох сферах.

Зеленський детально поінформував Себастіана Курца про актуальну безпекову ситуацію на сході України та в тимчасово окупованому Криму, передусім у контексті нещодавньої ескалації вздовж кордонів України та тривалої мілітаризації півострова.

“У цьому зв’язку Глава держави відзначив важливість солідарності міжнародної спільноти з Україною та подякував Федеральному канцлеру Австрії за тверду позицію Відня щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави”, мовиться у повідомленні.

Сторони детально обговорили перебіг виконання домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту Президента України до Республіки Австрія у вересні минулого року. Було позитивно відзначено пожвавлення показників двосторонньої торговельно-економічної співпраці попри наявні епідемічні обмеження.

Також співрозмовники обговорили прогрес у реалізації низки інвестиційних проектів в Україні за участю австрійського бізнесу.

Володимир Зеленський і Себастіан Курц обмінялися думками щодо кроків обох держав у контексті протидії поширенню COVID-19 та забезпечення щеплення громадян якісною вакциною.

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Україна — ЄС

Окрему увагу сторони приділили пріоритетним завданням діалогу Україна — ЄС. За словами Глави Української держави, потужним стимулом для проведення реформ та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС є визнання нашими партнерами європейської перспективи України.

Федеральний канцлер Республіки Австрія підтримав євроінтеграційні прагнення нашої держави.

Кримська платформа

Президент України докладно ознайомив Себастіана Курца з ініціативою “Кримська платформа”, спрямованою на деокупацію та забезпечення системного моніторингу безпекової та гуманітарної ситуації в окупованому Криму.

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