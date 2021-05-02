"Кримська платформа" поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного - Кулеба

Цитата

“Всі очікують, що саміт відбудеться і відразу „манна небесна“ впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації, у тому числі тими, які ви згадали”, — розповів Кулеба.

Деталі

За його словами, уже всі працюють в столицях інших держав і тут, готуючи конкретну “заяву, декларацію, хартію, як вона буде там називатися, “Кримської платформи”.

“Це буде дуже предметний документ. Але ми з вами наприкінці квітня розмовляємо. А саміт буде наприкінці серпня. Ще є багато часу для того, щоб щось змінилося”, — зазначив Кулеба.

Що передувало

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт “Кримської платформи” відбудеться 23 серпня 2021 року — до 30-річної річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар розповіла, що за підсумками саміту “Кримської платформи” буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною “Кримській платформі”, якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова — від водопостачання до транспортного сполучення.