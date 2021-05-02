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"Крымская платформа" вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня - Кулеба

"Крымская платформа" вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 21067 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Саммит "Крымская платформа" вернет Крым в "топ вопросов международной повестки дня", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

“Все ожидают, что саммит состоится и сразу „манна небесная“ упадет на землю. Давайте будем реалистами. Во-первых, саммит вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня. Во-вторых, он создаст механизм для того, чтобы заниматься самыми разнообразными вопросами оккупации, в том числе теми, которые вы упомянули”, — рассказал Кулеба.

Детали

По его словам, уже все работают в столицах других государств и здесь, готовя конкретную “заявление, декларацию, хартию, как она будет там называться, “Крымской платформы”.

“Это будет очень предметный документ. Но мы с вами в конце апреля разговариваем. А саммит будет в конце августа. Еще много времени для того, чтобы что-то изменилось”, — отметил Кулеба.

Что предшествовало

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что международный саммит “Крымской платформы” состоится 23 августа 2021 года — до 30-летней годовщины независимости Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар рассказала, что по итогам саммита “Крымской платформы” будет принята соответствующая декларация.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала ранее, что российская сторона готова участвовать в инициированной Украиной “Крымской платформе”, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова — от водоснабжения до транспортного сообщения.

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