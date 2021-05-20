Австрія і Литва ввели "зелені паспорти" у закриті через коронавірус заклади

Австрія

"Зелений пропуск" з даними про вакцинацію відкриває шлях жителям Австрії до ресторанів, кафе, барів і пивних, де можна зустрітися з друзями. З середи, 19 травня, готелі, театри, фітнес-клуби і парки розваг можуть знову приймати відвідувачів.

Канцлер Австрії Себастьян Курц ратував за ослаблення обмежень - це стало можливим через зниження кількості заражень в Австрії та розширення кампанії з вакцинації.

Литва

Жвавіше стало і на вулицях міст Литви: уже зняті обмеження на роботу відкритих терас барів, кафе і ресторанів. З понеділка буде знято ще низку обмежень: у цей день уряд запускає видачу так званого паспорта можливостей, який доводить наявність щеплення від коронавірусу, антитіл після коронавірусної інфекції або негативного тесту на COVID-19. Він дозволить своєму власникові вперше за багато місяців обідати в закритих приміщеннях.

Відкриє сертифікат доступ і до багатьох інших місць. Мета нововведення в тому, щоб заохотити населення піти на щеплення.

Португалія

У Португалії нові правила поведінки на пляжі стали необхідною умовою пом'якшення обмежень: носіння масок обов'язково при переміщеннях по території, потрібно також дотримуватися безпечної дистанції в 1,5 м від інших відпочивальників і в 3 м між лежаками. Якщо пляж заповнений на 50%, буде піднято жовтий прапор, і ігри з м'ячем на ньому будуть ще дозволені. А ось якщо підніметься червоний - то подібні масові розваги доведеться відкласти.

Франція

У Франції влада приступила до другого етапу зняття коронавірусних обмежень. У середу, 19 травня, у країні відкрилися тераси ресторанів і кафе, а також музеї, кінотеатри, і магазини, які торгують товарами не першої необхідності. При цьому власників бізнесу зобов'язали дотримуватися суворих заходів безпеки і обмежити кількість відвідувачів.

Старт ослаблення обмежень в країні дав особисто президент Франції Еммануель Макрон. Вранці в середу разом з прем'єр-міністром Республіки Жаном Кастексом він відвідав терасу кафе недалеко від Єлисейського палацу. "Повернемося до того, з чого складається наше мистецтво жити, дотримуючись заходів безпеки", - написав у Twitter французький лідер.

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0

Один з найбільших кінотеатрів Франції UGC Les Halles в центрі Парижа в середу вранці повідомив про "надихаючу" кількість відвідувачів. Перші в цьому році сеанси відвідали понад тисячу відвідувачів, місця в семи залах були розпродані повністю. Однак в повну силу кінотеатри запрацювати поки не можуть - їм дозволили заповнити лише третину глядацьких крісел.

Французький уряд також вирішив перенести початок комендантської години на дві години. Тепер заборона на вихід на вулицю без поважної причини набуває чинності о 21 годині, а не о 19-й, як раніше.

До цього паризькі кафе і ресторани не могли приймати клієнтів більш ніж дев'ять місяців. На такий же час були закриті музеї. Робота кінотеатрів припинялася в цілому на десять місяців (300 днів).