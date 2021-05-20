Австрія і Литва ввели "зелені паспорти" у закриті через коронавірус заклади

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 11626 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 46876 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 133155 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 170195 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 153039 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 155540 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106964 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87729 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 203120 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89428 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
79%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 85886 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 26944 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 39845 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 48783 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 65450 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 170024 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 203115 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 295175 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 460413 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 444832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13235 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 38057 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43197 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43442 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44161 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Австрія і Литва ввели "зелені паспорти" у закриті через коронавірус заклади

Київ • УНН

 • 16665 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Австрія і Литва ввели "зелені паспорти", що відкривають шлях їх власникам у закриті через коронавірус заклади. А на португальських пляжах діють нові правила на тлі пом'якшення обмежень. У Франції відкрилися тераси ресторанів, кінотеатри і музеї. Як Європа "відкривається" після хвилі коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на euronews та RFI.

Австрія і Литва ввели "зелені паспорти" у закриті через коронавірус заклади

Австрія

"Зелений пропуск" з даними про вакцинацію відкриває шлях жителям Австрії до ресторанів, кафе, барів і пивних, де можна зустрітися з друзями. З середи, 19 травня, готелі, театри, фітнес-клуби і парки розваг можуть знову приймати відвідувачів.

Канцлер Австрії Себастьян Курц ратував за ослаблення обмежень - це стало можливим через зниження кількості заражень в Австрії та розширення кампанії з вакцинації.

Литва

Жвавіше стало і на вулицях міст Литви: уже зняті обмеження на роботу відкритих терас барів, кафе і ресторанів. З понеділка буде знято ще низку обмежень: у цей день уряд запускає видачу так званого паспорта можливостей, який доводить наявність щеплення від коронавірусу, антитіл після коронавірусної інфекції або негативного тесту на COVID-19. Він дозволить своєму власникові вперше за багато місяців обідати в закритих приміщеннях.

Відкриє сертифікат доступ і до багатьох інших місць. Мета нововведення в тому, щоб заохотити населення піти на щеплення.

Португалія

У Португалії нові правила поведінки на пляжі стали необхідною умовою пом'якшення обмежень: носіння масок обов'язково при переміщеннях по території, потрібно також дотримуватися безпечної дистанції в 1,5 м від інших відпочивальників і в 3 м між лежаками. Якщо пляж заповнений на 50%, буде піднято жовтий прапор, і ігри з м'ячем на ньому будуть ще дозволені. А ось якщо підніметься червоний - то подібні масові розваги доведеться відкласти.

Франція

У Франції влада приступила до другого етапу зняття коронавірусних обмежень. У середу, 19 травня, у країні відкрилися тераси ресторанів і кафе, а також музеї, кінотеатри, і магазини, які торгують товарами не першої необхідності. При цьому власників бізнесу зобов'язали дотримуватися суворих заходів безпеки і обмежити кількість відвідувачів.

Старт ослаблення обмежень в країні дав особисто президент Франції Еммануель Макрон. Вранці в середу разом з прем'єр-міністром Республіки Жаном Кастексом він відвідав терасу кафе недалеко від Єлисейського палацу. "Повернемося до того, з чого складається наше мистецтво жити, дотримуючись заходів безпеки", - написав у Twitter французький лідер.

Nous y sommes !
Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Один з найбільших кінотеатрів Франції UGC Les Halles в центрі Парижа в середу вранці повідомив про "надихаючу" кількість відвідувачів. Перші в цьому році сеанси відвідали понад тисячу відвідувачів, місця в семи залах були розпродані повністю. Однак в повну силу кінотеатри запрацювати поки не можуть - їм дозволили заповнити лише третину глядацьких крісел.

Французький уряд також вирішив перенести початок комендантської години на дві години. Тепер заборона на вихід на вулицю без поважної причини набуває чинності о 21 годині, а не о 19-й, як раніше.

До цього паризькі кафе і ресторани не могли приймати клієнтів більш ніж дев'ять місяців. На такий же час були закриті музеї. Робота кінотеатрів припинялася в цілому на десять місяців (300 днів).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36