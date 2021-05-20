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Австрия и Литва ввели "зеленые паспорта" в закрытые из-за коронавируса заведения

Киев • УНН

 • 16665 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Австрия и Литва ввели "зеленые паспорта", открывающие путь их владельцам в закрытые из-за коронавируса заведения. А на португальских пляжах действуют новые правила на фоне смягчения ограничений. Во Франции открылись террасы ресторанов, кинотеатры и музеи. Как Европа "открывается" после волны коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на euronews и RFI.

Австрия и Литва ввели "зеленые паспорта" в закрытые из-за коронавируса заведения

Австрия

"Зеленый пропуск" с данными о вакцинации открывает путь жителям Австрии в рестораны, кафе, бары и пивные, где можно встретиться с друзьями. Со среды, 19 мая, гостиницы, театры, фитнес-клубы и парки развлечений могут снова принимать посетителей.

Канцлер Австрии Курц ратовал за ослабление ограничений - это стало возможным из-за снижения количества заражений в Австрии и расширения кампании по вакцинации.

Литва

Живее стало и на улицах городов Литвы: уже сняты ограничения на работу открытых террас баров, кафе и ресторанов. С понедельника будет снят еще ряд ограничений: в этот день правительство запускает выдачу так называемого паспорта возможностей, доказывающего наличие прививки от коронавируса, антител после коронавирусной инфекции или отрицательного теста на COVID-19. Он позволит своему владельцу впервые за много месяцев обедать в закрытых помещениях.

Откроет сертификат доступ и ко многим другим местам. Цель нововведения в том, чтобы поощрить население пойти на прививку.

Португалия

В Португалии новые правила поведения на пляже стали необходимым условием смягчения ограничений: ношение масок обязательно при перемещениях по территории, нужно также соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 м от других отдыхающих и в 3 м между лежаками. Если пляж заполнен на 50%, будет поднят желтый флаг, и игры с мячом на нем будут еще разрешены. А вот если поднимется красный - то подобные массовые развлечения придется отложить.

Франция

Во Франции власти приступили ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. В среду, 19 мая, в стране открылись террасы ресторанов и кафе, а также музеи, кинотеатры и магазины, торгующие товарами не первой необходимости. При этом владельцев бизнеса обязали соблюдать строгие меры безопасности и ограничить количество посетителей.

Старт ослабления ограничений в стране дал лично президент Франции Эммануэль Макрон. Утром в среду вместе с премьер-министром Республики Жаном Кастексом он посетил террасу кафе недалеко от Елисейского дворца. "Вернемся к тому, с чего состоит наше искусство жить, соблюдая меры безопасности", - написал в Twitter французский лидер.

Nous y sommes!
Terrasses, musées, cinémas, théâtres ... Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0

- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Один из крупнейших кинотеатров Франции UGC Les Halles в центре Парижа в среду утром сообщил о "вдохновляющем" количестве посетителей. Первые в этом году сеансы посетили более тысячи посетителей, места в семи залах были распроданы полностью. Однако в полную силу кинотеатры заработать пока не могут - им позволили заполнить лишь треть зрительских кресел.

Французское правительство также решило перенести начало комендантского часа на два часа. Теперь запрет на выход на улицу без уважительной причины вступает в силу с 21 часа, а не с 19-и, как раньше.

До этого парижские кафе и рестораны не могли принимать клиентов более девяти месяцев. На такое же время были закрыты музеи. Работа кинотеатров прекращалась в целом на десять месяцев (300 дней).

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