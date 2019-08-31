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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 35856 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117903 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128629 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119862 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124558 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127766 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152582 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150929 просмотра

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Зеленский предложил ВР отменить "правки Лозового" и позволить "прослушку"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский одним из своих поданных в Верховную Раду законопроектов предлагает отменить внесенные в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс изменения относительно сроков досудебного расследования и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание. Об этом говорится в президентском законопроекте №1009 от 29 августа, передает УНН.

Основными положениями законопроекта, согласно пояснительной записке, является, в частности следующие:

  • предоставление НАБУ и ГБР права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий;
  • изъятие изменений в Кодекс, которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Добавим, в октябре 2017 Верховная Рада одобрила внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс. При принятии закона были учтены поправки депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Они касались, в частности, сроков досудебного расследования. Их назвали "правками Лозового".

Напомним, этим же законопроектом Зеленский предлагает отменить разрешение ВР на задержание нардепа.

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