Зеленський запропонував ВР скасувати "правки Лозового" і дозволити "прослушку"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський одним зі своїх поданих до Верховної Ради законопроектів пропонує скасувати внесені у 2017 році до Кримінального процесуального кодексу зміни щодо строків досудового розслідування та надати НАБУ і ДБР права самостійно здійснювати прослуховування. Про це йдеться у президентському законопроекті №1009 від 29 серпня, передає УНН.
Основними положеннями законопроекту, згідно з пояснювальною запискою, є зокрема наступні:
-
- надання НАБУ та ДБР права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій;
-
- вилучення змін до Кодексу, які були ухвалені у 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.
-
Додамо, у жовтні 2017 року Верховна Рада схвалила внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Під час ухвалення закону було враховано правки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Вони стосувалися, зокрема, строків досудового розслідування. Їх назвали "правками Лозового".
Нагадаємо, цим же законопроектом Зеленський пропонує скасувати дозвіл ВР на затримання нардепа.