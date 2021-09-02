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Зеленский предложил Байдену приобщиться к мирному урегулированию войны на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 19910 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдена формат по имплементации США к мирному урегулированию на Донбассе. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой, передает корреспондент УНН.

Цитата

“О Донбассе — говорили о Донбассе. Я предлагал форматы интерес имплементации представителей США на уровне президента, в формат мирного урегулирования войны в Донбассе. Соединенные Штаты будут думать над моим предложением. До встречи я не проговаривал эти детали”, — заявил глава государства.

Детали

По словам Зеленского, на встрече также много говорили о временно оккупирован Россией Крым.

“Много раз звучало слово” Крым “, начиная с комплементарных вещей по” Крымской платформы “, что очень мощная инициатива — так считают США, хотят поддерживать эту инициативу”, — отметил он.

Президент добавил, что этот вопрос — сложное, в частности в контексте деоккупации полуострова, политзаключенных и т.п., поэтому много раз оно поднималось.

Добавим

Ранее в Вашингтоне завершилась встреча президентов Зеленского и Байдена.

По информации Офиса Президента, на переговорах сегодня сначала должны были состояться переговоры в расширенном формате, после этого — разговор с глазу на глаз.

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

Заметим, что в заявлении о сроках вступления Украины в НАТО также не идет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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