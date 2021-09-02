Зеленський запропонував Байдену долучитись до мирного врегулювання війни на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену формат щодо імплементації США до мирного врегулювання на Донбасі. Про це Глава держави заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським колегою, передає кореспондент УНН.
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“Щодо Донбасу — говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлення імплементації представників США на рівні президента, в формат мирного врегулювання війни на Донбасі. Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією. До зустрічі я не проговорював цих деталей”, — заявив Глава держави.
Деталі
Зі слів Зеленського, на зустрічі також багато говорили про тимчасово окупований Росією Крим.
“Багато разів звучало слово „Крим“, починаючи з комплементарних речей щодо „Кримської платформи“, що є дуже потужна ініціатива — так вважають США, хочуть підтримувати цю ініціативу”, — зазначив він.
Президент додав, що це питання — складне, зокрема в контексті деокупації півострова, політв’язнів тощо, тому багато разів воно піднімалось.
Додамо
Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.
За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.
ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.
Зауважимо, що у заяві щодо термінів вступу України до НАТО також не йдеться.