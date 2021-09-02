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Зеленський запропонував Байдену долучитись до мирного врегулювання війни на Донбасі

Зеленський запропонував Байдену долучитись до мирного врегулювання війни на Донбасі

Київ • УНН

 • 19923 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену формат щодо імплементації США до мирного врегулювання на Донбасі. Про це Глава держави заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським колегою, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо Донбасу — говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлення імплементації представників США на рівні президента, в формат мирного врегулювання війни на Донбасі. Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією. До зустрічі я не проговорював цих деталей”, — заявив Глава держави.

Деталі

Зі слів Зеленського, на зустрічі також багато говорили про тимчасово окупований Росією Крим.

“Багато разів звучало слово „Крим“, починаючи з комплементарних речей щодо „Кримської платформи“, що є дуже потужна ініціатива — так вважають США, хочуть підтримувати цю ініціативу”, — зазначив він.

Президент додав, що це питання — складне, зокрема в контексті деокупації півострова, політв’язнів тощо, тому багато разів воно піднімалось.

Додамо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

Зауважимо, що у заяві щодо термінів вступу України до НАТО також не йдеться.

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