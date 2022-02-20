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Зеленский призвал Запад обнародовать список санкций против России

Зеленский призвал Запад обнародовать список санкций против России

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против России должны быть обнародованы до того, как произойдет потенциальное вторжение в Украину. Об этом он заявил CNN на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Цитата

Зеленский заявил, что не согласен с позицией, что санкции должны быть оглашены только после вторжения Кремля.

"Вопрос просто обнародовать… просто список санкций для них, чтобы мы знали, что будет, если они начнут войну — даже этот вопрос не имеет поддержки", — сказал он CNN.

Детали

Президет отметил, что Украине не нужны будут западные санкции "после того, как будут бомбардировки и после того, как по нашей стране будут вести обстрелы, или после того, как у нас не будет границ, или после того, как у нас не будет экономики… Зачем нам тогда нужны эти санкции?".

"Некоторое время назад у нас была дискуссия с одним из лидеров одной из ведущих стран, и мы говорили о санкционной политике… У нас было другое видение того, как должны (применяться – ред.) санкции, когда произойдет российская агрессия", - сказал он.

Добавим

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны будут санкции против РФ, когда наша страна “не будет иметь границ или экономики”.

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