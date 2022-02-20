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Зеленський закликав Захід оприлюднити список санкцій проти Росії

Зеленський закликав Захід оприлюднити список санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 207836 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкції проти Росії мають бути оприлюднені до того, як відбудеться потенційне вторгнення в Україну. Про це він заявив CNN на полях Мюнхенської конференції з безпеки, пише УНН.

Цитата

Зеленський заявив, що не згоден з позицією, що санкції повинні бути оголошені тільки після вторгнення Кремля.

"Питання просто оприлюднити... просто список санкцій для них, щоб ми знали, що буде, якщо вони почнуть війну — навіть це питання не має підтримки", — сказав він CNN.

Деталі

Президет зазначив, що Україні не потрібні будуть західні санкції "після того, як будуть бомбардування і після того, як по нашій країні будуть вести обстріли, або після того, як у нас не буде кордонів, або після того, як у нас не буде економіки. Навіщо нам тоді потрібні ці санкції?".

"Деякий час тому у нас була дискусія з одним з лідерів однієї з провідних країн, і ми говорили про санкційну політику. У нас було інше бачення того, як повинні (застосовуватися - ред.) санкції, коли відбудеться російська агресія", - сказав він.

Додамо

Напередодні, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні будуть санкції проти РФ, коли наша країна "не матиме кордонів або економіки".

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