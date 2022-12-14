Зеленский призвал Европарламент принять резолюцию о создании спецтрибунала для рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять резолюцию о создании специального трибунала по военным преступлениям россии против Украины. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на церемонии вручения премии Андрея Сахарова, передает корреспондент УНН.
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"Я благодарен всем, кто расследует и помогает расследовать преступления оккупантов в Украине, кто ищет информацию о российских убийцах и террористах. Я благодарен Международному уголовному суду, который тесно сотрудничает с украинскими прокурорами и намерен осуществить правосудие в отношении совершенного оккупантами на территории нашего государства", – сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил все государства, политиков, международные организации, которые работают вместе с Украиной и прилагают все возможные усилия для создания трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.
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“Призываю всех вас, ваши партии и государства поддержать эту работу. Трибунал должен заработать. Европарламент уже поддержал эту идею, нужно как можно быстрее воплотить ее в реальность, в частности, через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через вашу поддержку и поддержку вашей страны соответствующей резолюции Генассамблеи ООН", – отметил Зеленский.
Напомним
Франция начала работать над созданием спецтрибунала для преступлений рф.