Зеленський закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу для рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів росії проти України. Про це він заявив під час онлайн-виступу на церемонії вручення премії Андрія Сахарова, передає кореспондент УНН.
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"Я вдячний усім, хто розслідує та допомагає розслідувати злочини окупантів в Україні, хто шукає інформацію про російських вбивць і терористів. Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами й має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного окупантами на території нашої держави", – сказав Зеленський.
Президент також подякував усім державам, політикам, міжнародним організаціям, які працюють разом з Україною та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.
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"Закликаю усіх вас, ваші партії та держави підтримати цю роботу. Трибунал має запрацювати. Європарламент вже підтримав цю ідею, потрібно якнайшвидше втілити її в реальність, зокрема через прийняття окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку та підтримку вашої країни відповідної резолюції Генасамблеї ООН", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Франція почала працювати над створенням спецтрибуналу для злочинів рф.