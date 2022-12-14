Зеленський закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу для рф

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"Я вдячний усім, хто розслідує та допомагає розслідувати злочини окупантів в Україні, хто шукає інформацію про російських вбивць і терористів. Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами й має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного окупантами на території нашої держави", – сказав Зеленський.

Президент також подякував усім державам, політикам, міжнародним організаціям, які працюють разом з Україною та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

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"Закликаю усіх вас, ваші партії та держави підтримати цю роботу. Трибунал має запрацювати. Європарламент вже підтримав цю ідею, потрібно якнайшвидше втілити її в реальність, зокрема через прийняття окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку та підтримку вашої країни відповідної резолюції Генасамблеї ООН", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Франція почала працювати над створенням спецтрибуналу для злочинів рф.