Зеленский призвал ЕС пополнить санкционный список против России

КИЕВ. 12 октября. УНН. Все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе, должны попасть в санкционные списки Евросоюза. Это будет указано в финальном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по итогам саммита, передает корреспондент УНН.