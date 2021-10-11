ЄС розширив санкції за підрив територіальної цілісності України: хто потрапив у "чорний список"

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"Рада (ЄС - ред.) сьогодні вирішила накласти обмежувальні заходи на ще 8 осіб за активну підтримку дій і реалізацію політики, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться в комюніке щодо ухваленого рішення.

Деталі

Відзначається, що до списку зазначених осіб входять працівники правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки, "відповідальні за дотримання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі".

Ці люди, зокрема, ухвалювали "упереджені рішення за політично вмотивованими справами", "переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму і Севастополя".

Згідно із заявою, до санкційного списку ЄС тепер в цілому входять 185 осіб і 48 юридичних осіб. Санкції включають заморожування активів - включаючи заборону на надання коштів - і заборону на поїздки на територію ЄС.

Хто потрапив під санкції

Список поповнився як росіянами, так і громадянами, які раніше мали українське громадянство, а саме:

Михайло Миколайович Білоусов, громадянство України і РФ, суддя Київського районного суду м. Сімферополя. "Він ухвалив кілька необ'єктивних рішень за політично вмотивованими справами проти противників незаконної анексії Криму і Севастополя".

Андрій Миколайович Долгополов, громадянство України і РФ, голова Київського районного суду м. Сімферополя. "Він ухвалив кілька необ'єктивних рішень за політично вмотивованими справами проти противників незаконної анексії Криму і Севастополя".

Євген Сергійович Колпіков, громадянство РФ, прокурор військової прокуратури Південного військового округу РФ в Ростові-на-Дону. "Він притягнув до відповідальності проукраїнських активістів, які піддалися утискам за протидію анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Він висунув обвинувачення в суді Російської Федерації громадянам України, які були насильно вивезені з окупованого Кримського півострова".

Магомед Фарманович Магомедов, слідчий з особливих справ Першого слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Росії по так званій "Республіці Крим" (тимчасово окупована АР Крим) і місту Севастополю. "Він брав участь в політично мотивованих кримінальних розслідуваннях щодо керівників Меджлісу кримськотатарського народу, переслідуваних за їх активну протидію незаконній анексії Кримського півострова".

Леонід Володимирович Михайлюк, громадянство РФ, голова Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Криму і Севастополі та регіонального антитерористичного комітету. "Він керував силами ФСБ, які посилили кампанію придушення противників незаконної окупації Кримського півострова Російською Федерацією. Деякі з проукраїнських активістів, затриманих підлеглими йому підрозділами ФСБ, були насильно переведені в Краснодар і Ростов-на-Дону в Росії".

Віктор Анатолійович Можелянський, громадянство України і РФ, заступник голови Центрального районного суду Сімферополя і колишній суддя Київського районного суду Сімферополя. "Він ухвалив кілька необ'єктивних рішень за політично вмотивованими справами проти противників незаконної анексії Криму і Севастополя".

Галина Володимирівна Редько, громадянство України і РФ, суддя Верховного суду так званої "Республіки Крим" (тимчасово окупована АР Крим). "Вона ухвалила кілька необ'єктивних рішень за політично вмотивованими справами проти противників незаконної анексії Криму і Севастополя".

Володимир Миколайович Терентьєв, громадянство РФ, начальник Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії по так званій "Республіці Крим" (тимчасово окупована АР Крим) і м. Севастополю. "Він курирував діяльність Комітету з політично мотивованих справ проти проукраїнських активістів, яких переслідували за їх дії, спрямовані на протидію незаконній анексії і на відновлення територіальної цілісності України. Він керував роботою слідчих у кримінальних справах і тим самим активно підтримував дії і проводив політику, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Доповнення

З березня 2014 роки ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.

У вересні Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України.