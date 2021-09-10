ЕС на шесть месяцев продлил персональные санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц РФ за нарушение территориальной целостности Украины, сообщает УНН.
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"Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Детали
Сообщается, что ограничительные меры будут применены в отношении 177 физических лиц и 48 юридических лиц.
Ограничительные меры в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были впервые введены 17 марта 2014 года.
Добавим
С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.